صور تفضح علاقة شقيق ياسمين عبد العزيز بـ أحمد العوضي قبل الأزمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لـ شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، أثناء كواليس مسلسل "لآخر نفس"، بطولة ياسمين عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، وذلك على خلفية الأزمنة التي فجرها شقيق ياسمين عبد العزيز والهجوم الذي شنه عليها بسبب علاقتها مع أحمد العوضي .

وعلى الرغم من المشادات التي وقعت بين عبد العزيز والعوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا إلا أن الثنائي قد خاضا ‏السباق الرمضاني السابق مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل "لأخر نفس"، وفي صور كواليس المسلسل ظهر وائل عبد العزيز وأحمد ‏العوضي في انسجام استعدادًا للعمل، وبدا عليهما التفاهم والود.‏

وحدثت تلك الأزمة بعد ما وجهه الفنان وائل عبد العزيز من انتقادات قاسية لشقيقته، كاتبا: "هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ ‏‏10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي ‏لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من إمتى واحنا بنعمل ‏أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي ‏الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا".‏

ليرد عليه أحمد العوضي كاتبا: "أنهي بيت اللي أدخله من بابه.. إن كانت هي اللي بتصرف عليك وعلى ابنك اللي ‏مخبيه وراميه وهي بتدفع له مصاريف مدرسته ‎".‎

في المقابل، اعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، حبها للفنان احمد العوضي، عبر حسابها على انستجرام، كاتبة"بحبك يا أحمد".