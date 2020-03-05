  • الخميس 05 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بسمة وهبة

بسمة وهبة: بتقطعوا عيش الناس ليه

المغامسي

المغامسي: المسيح عيسى وإبليس يشتركان في هذا الأمر

حسن شاكوش

حسن شاكوش يبكي علي الهواء: "عشت ماضي صعب"

صلاة الجمعة

دولة عربية تلغي صلاة الجمعة بسبب كورونا

أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

صور تفضح علاقة شقيق ياسمين عبد العزيز بـ أحمد العوضي قبل الأزمة

رونالدينيو

القبض على "رونالدينيو" بتهمة التزوير

ماذا يحدث ليلا في إيران.. فيديو يوثق ساعات الرعب

ماذا يحدث ليلا في إيران.. فيديو يوثق ساعات الرعب

ارشيف

اتهامات تلاحق "كاسياس".. والشرطة تداهم منزله

خالد الجندي

الجندي: كورونا جندي من الله لتدمير هؤلاء

صورة من الفيديو

أطفال يرقصون على "بنت الجيران" داخل حضانة بالزيتون

دولة عربية تلغي صلاة الجمعة بسبب كورونا

عرب وعالم

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في دولة عربية

#

الأوقاف عن منع صلاة الجمعة بسبب كورونا: نتبع العلم

#

لأول مرة.. وضع رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب «كورونا»

#

لأول مرة.. إلغاء صلاة الجمعة بإيران بسبب "كورونا"

العراق

كربلاء

صلاة الجمعة

     
قرر العراق إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء، تحسبًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "العتبة الحسينية المقدسة قررت عدم إقامة صلاة الجمعة الأسبوع الحالي بسبب الوضع الصحي الراهن".

وقال بيان لإدارة "الصحن الحسيني": "بالنظر للظرف الصحي الراهن، ورعاية لما دعت إليه دائرة صحة كربلاء المقدسة من الامتناع عن عقد التجمعات الكبيرة في هذه الأيام، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة في هذا الأسبوع".


وبلغ العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في العراق 35، أغلب ضحاياها قادمون من إيران، التي تفشى فيها الوباء الفتاك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أسماء حكام الإسماعيلى والرجاء المغربي بالبطولة العربية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسرارا عن شقيقته:"دعمتها في الغلط"
» هروب كويتي من مركز طبي بعد الاشتباه في إصابته بـ”كورونا“
» اتهام ضابط أسترالي بارتكاب 108 جرائم جنسية
» اجتماع مهم بـ "الجبلاية" لإعلان تطبيق الـ "var " بالدوري
» مستشفى المعادى العسكرى يستضيف خبيرا فى آلام العمود الفقرى
» «الطلائع» يستدرج إنبي على جهاز الرياضة العسكرى
» عريس يهرب من حفل الزفاف.. لن تتخيل السبب
» سر إلغاء مداخلة شقيق ياسمين عبد العزيز مع الإبراشي في اللحظات الأخيرة
» ماذا قالت منى فاروق عن أزمة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب