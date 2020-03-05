دولة عربية تلغي صلاة الجمعة بسبب كورونا

قرر العراق إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء، تحسبًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

قرر العراق إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء، تحسبًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.