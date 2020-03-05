اتهامات تلاحق "كاسياس".. والشرطة تداهم منزله

05 مارس 2020 - 10:58 ص

داهمت شرطة البرتغال منزل الحارس إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق؛ عقب اتهامه في قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال.

وكتب "كاسياس"، عبر "تويتر"، "إنه هادئ تمامًا بشأن ما يحدث، ولديه ثقة كاملة في نظام القضاء البرتغالي".

وخضعت عدة أندية برتغالية للتفتيش منها نادي بورتو الفريق الحالي لـ كاسياس، حيث قامت قوة مكونة من أكثر من 200 شرطي بتفتيش 75 مقرًا في مختلف أنحاء البلاد من بينها أندية ومكاتب وكلاء اللاعبين.