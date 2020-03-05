الجندي: كورونا جندي من الله لتدمير هؤلاء

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عقب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، على ظهور فيروس كورونا ببعض الدول، قائلاً: "فيروس كورونا جاء كنتيجة لتفاخر دول العالم بأنفسهم، وهو الفيروس جند من جنود الله غير المرئية لتدمير المغرورين".

وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك تغيرًا في العالم، حيث تحول العالم أجمع إلى منصة من الغرور، موضحًا أن الكل أصبح يتفاخر بمنجزاته.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، إلى أن الثقة الكبيرة بالنفس تؤدي بالإنسان إلى الهلاك، موضحًا أن الثقة بالنفس دائمًا لابد وأن تكون مقننة الإيمان.

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