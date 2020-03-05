ماذا يحدث ليلا في إيران.. فيديو يوثق ساعات الرعب

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ليلا

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لعمليات دفن جماعية في إيران، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الناشط محمد مجيد الأحوازي مقطع الفيديو على حسابه في تويتر، وعلق عليه قائلا: "هام جدا.. ليلا يتم دفن المتوفين إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة مينا آستارا بإيران".

يأتي هذا في الوقت الذي ينتشر فيه كورونا بصورة واسعة في إيران، حيث أصاب العديد من المسئولين الإيرانيين، منهم وزير الصناعة بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان، والمقربين من الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وعلى صعيد تفاقم الأزمة، فقد وثقت مقاطع فيديو طوابير من مئات الإيرانيين يقفون أمام صيدلية الهلال بمدينة رشت من أجل الحصول على كمامات طبية.

 وبحسب الفيديو يصرخ أحد المواطنين قائلا: منذ الساعة رابعة فجرا حتى الآن أقف هنا للحصول على أدوية لوالدي الذي صحته متدهورة جداً".


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