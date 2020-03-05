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قرار جمهوري بتعيين أعضاء بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

الحياة السياسية

قرار جمهوري
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وكالات - الدويني فولي

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السيسي

قرار جمهورى

الجريدة الرسمية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً رقم 108 لسنة 2020، بتعيين كل من الدكاترة "السعيد السيد السيد عبادة، وحسن أحمد محمد جبر، ومحمود توفيق محمد سعد، ومحمد حسني إبراهيم سليم"، أعضاء بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

نشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم. 

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