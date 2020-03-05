» شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسرارا عن شقيقته:"دعمتها في الغلط"

علا خطاب
ظهر شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وائل عبد العزيز، في فيديو مسجل عبر حسابه على "فيس بوك"، للرد على مهاجميه ومؤيديه في الأزمة الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتقاده لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي.
نفى عبد العزيز أن يكون غرضه من المنشور الذي كتبه لمعاتبة شقيقته على علاقتها العاطفية الشهرة أو المال، موضحًا أنه قد عُرض عليه خلال الساعات الماضية أن يظهر في برامج بمقابل مادي لم يحلم به إلا أنه رفض كل ذلك احترامًا للموقف.
تابع وائل عبد العزيز أنه لم يسع لاستغلال اسم ياسمين عبد العزيز أو شهرتها خلال مشواره الفني، وإلا كان ليصبح أكثر شهرة ولكنه فضّل الاعتماد على نفسه في حياته العملية، لافتًا إلى أنه كان يخوض مشاكل ضد أطراف قوية منذ صغره بسبب شقيقته ولم يفكر في التخلي عنها ولو مرة.
أشار وائل أنه وقف إلى جانب ياسمين عبد العزيز خاصة في موقف انفصالها عن زوجها السابق، متيحًا لها كافة الاختيارات إلا أنه بعد الانفصال لم يعجبه تراشق الطرفين بالمنشورات المسيئة على السوشيال ميديا، مؤكدًا أنه نصحها بأن ترد على أي موقف يضايقها بعملها ونجاحها فقط، ولكنه أيضًا لم يتخل عنها في هذه المواقف بل ودعمها.
أوضح شقيق ياسمين عبد العزيز أن بداية الخلافات كانت بسبب الصور التي نشرتها على السوشيال ميديا بصحبة أحمد العوضي من عيد ميلادها، الماضي مشيرًا إلى أنه حين نبهها إلى أنه لا يقبل هذا السلوك رفضت نصيحته ونصيحة شقيقهما وأخبرتهما أنها حرة وناضجة ومسئوولة عن تصرفاتها.
أضاف وائل عبد العزيز أن المنشورات والتعليقات المتبادلة بين شقيقته والعوضي على مختلف حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والتي أبرزت العلاقة العاطفية التي تجمع بينهما هي سبب غضبه خاصة بعد تعرضه للسؤال حول طبيعة العلاقة بينهما في مواقف وأماكن مختلفة، إلى أن ظهرت شائعة زواجهما عرفيًا فكتب المنشور الذي تسبب في الأزمة ليتسائل عن طبيعة هذه العلاقة علنًا.
أكد وائل عبد العزيز أنه لم يعارض فكرة زواج شقيقته منذ البداية ودعمها وأخبرها أنه سيكون سعيدًا من أجلها على شرط أن تحسن الاختيار، مشيرًا إلى أن غرضه الأساسي من المنشور الذي كتبه كان مخاطبة أحمد العوضي بأنه لو كان صادق النية فعليه أن يدخل البيت من بابه وأن يطلبها من رجال المنزل.
استطرد عبد العزيز أنه لم يحدث ولو لمرة أن أخذ من شقيقته أي مال، بدليل أنه يعيش في منزل بالإيجار ويركب سيارة بسعر مناسب كما أنه يعمل في إحدى الشركات العقارية بجانب التمثيل ليتمكن من الحياة في وضع يناسبه.
اختتم وائل عبد العزيز: "رسالة مني يا ياسمين يا حبيبتي ربنا ينجحك ويوفقك في حياتك أنا يمكن اتكلمت بشكل يضايق أنا أسف، بسكنت عايز اعرف طبيعة العلاقة دي إيه بس، أنا كنت شايفك تحت وربنا فوق، فأنا من النهاردة اعتبريني برة حياتك تماما ومش عايز حاجة منك أنتي حرة في حياتك ومستقبلك بس أنا خلاص أنا تعبت، ربنا يوفقك".
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