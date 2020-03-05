تصريح مفاجئ من "متعب" عن "كهربا"

05 مارس 2020 - 10:22 ص

وجه عماد متعب، نجم فريق الأهلي رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق، مؤكدًا أن كهربا لاعب مميز ولديه مهارات رائعة.

وقال "متعب"، في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت"، إن كهربا لابد أن يتمكن من السيطرة على نفسه داخل الملعب، مشددا على أن الانتقال من الزمالك لـ الأهلي أمر صعب، وتعقبه ضغوطات شديدة؛ لذلك لابد أن يدرك جيدا هذا الأمر.

وتابع الأهلي تعاقد مع كهربا ليكون إضافة للفريق وليس من أجل أن يخلق أزمات ويتعرض للإيقاف.