100 ألف في الحجر الصحي.. كورونا يجتاح إسرائيل

05 مارس 2020 - 10:08 ص

بعد مناقشة بين عدد من الوزارات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، سيتم وضع أكثر من 100 ألف فى الحجر الصحي، خاصة القادمين من خمس دول أوروبية بسبب انتشار فيروس كورونا فى إسرائيل.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان" فإن تل أبيب تدرس نشر تحذير من السفر إلى القارة الأوروبية.

وأقرت وزارة صحة الاحتلال، سلسلة كبيرة من التعليمات، من بينها فرض الحجر الصحي على القادمين من: (ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، النمسا، سويسرا).

كما تم إلغاء عدد من المباريات، وجراء حيث قررت وزارتا الصحة والداخلية أنه في أعقاب هذه التعليمات فإن عدد الإسرائيليين، سيصل إلى 100 ألف، والذين سيقبعون في الحجر الصحي.

وعن مخطط الطوارئ، لمواجهة فيروس كورونا، فإن إسرائيل تنوي إصدار تعليمات لعدم خروج جميع الأشخاص، وأنته سيتم عزل جميع الإسرائيليين فوق جيل 60، وتقليص استيراد المواد الخام، ومنع التجمعات والأحداث الكبيرة في المؤسسات والأحداث الثقافية.