موسى: حضرت تنفيذ عقوبة الإعدام 3 مرات..أخطرها رقم 1

05 مارس 2020 - 10:03 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، حضوره العديد من تنفيذ أحكام الإعدام، قائلا: "أول مرة كان ذلك في 1988 والثانية 1995 والثالثة 1998.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" الذي يعرض عبر فضائية "صدي البلد": "كنت في سجن استئناف القاهرة، ومرة في سجن الزقازيق، وكان حكم الإعدام على 20 واحدا هربوا مخدرات وكان ذلك في 1995".



وتابع :"المرة الأولى كانت في 1988 وكانت على سيدة وعشيقها، في قتل زوجها كان هذا الرجل طول بعرض، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه".

