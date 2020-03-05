  • الخميس 05 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بسمة وهبة

بسمة وهبة: بتقطعوا عيش الناس ليه

المغامسي

المغامسي: المسيح عيسى وإبليس يشتركان في هذا الأمر

حسن شاكوش

حسن شاكوش يبكي علي الهواء: "عشت ماضي صعب"

صلاة الجمعة

دولة عربية تلغي صلاة الجمعة بسبب كورونا

أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

صور تفضح علاقة شقيق ياسمين عبد العزيز بـ أحمد العوضي قبل الأزمة

رونالدينيو

القبض على "رونالدينيو" بتهمة التزوير

ماذا يحدث ليلا في إيران.. فيديو يوثق ساعات الرعب

ماذا يحدث ليلا في إيران.. فيديو يوثق ساعات الرعب

ارشيف

اتهامات تلاحق "كاسياس".. والشرطة تداهم منزله

خالد الجندي

الجندي: كورونا جندي من الله لتدمير هؤلاء

صورة من الفيديو

أطفال يرقصون على "بنت الجيران" داخل حضانة بالزيتون

اجتماع مهم بـ "الجبلاية" لإعلان تطبيق الـ "var " بالدوري

الرياضة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير
الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أولى المباريات بتقنية الـ var بالدورى

#

اجتماع طارئ بـ "الجبلاية" لبحث أحداث القمة

#

اجتماع طارئ بالأهلى للرد على عقوبات "الجبلاية"

#

«الجبلاية» تبدأ تطبيق تقنية الـ"VAR"

دوري

الجبلاية

بطولة

كاس

تقنية فيديو

تعقد اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة المصرى، مؤتمرا في الواحدة ظهر اليوم، بحضور عمرو الجنايني رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الملاعب المصرية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراضا للخطوات التي اتخذها الاتحاد في هذا الشأن وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يوميا فى الدور الثانى من عمر الدورى العام، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أسماء حكام الإسماعيلى والرجاء المغربي بالبطولة العربية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسرارا عن شقيقته:"دعمتها في الغلط"
» هروب كويتي من مركز طبي بعد الاشتباه في إصابته بـ”كورونا“
» اتهام ضابط أسترالي بارتكاب 108 جرائم جنسية
» اجتماع مهم بـ "الجبلاية" لإعلان تطبيق الـ "var " بالدوري
» مستشفى المعادى العسكرى يستضيف خبيرا فى آلام العمود الفقرى
» «الطلائع» يستدرج إنبي على جهاز الرياضة العسكرى
» عريس يهرب من حفل الزفاف.. لن تتخيل السبب
» سر إلغاء مداخلة شقيق ياسمين عبد العزيز مع الإبراشي في اللحظات الأخيرة
» ماذا قالت منى فاروق عن أزمة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب