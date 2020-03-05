» اجتماع مهم بـ "الجبلاية" لإعلان تطبيق الـ "var " بالدوري

05 مارس 2020 - 09:59 ص

تعقد اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة المصرى، مؤتمرا في الواحدة ظهر اليوم، بحضور عمرو الجنايني رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الملاعب المصرية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراضا للخطوات التي اتخذها الاتحاد في هذا الشأن وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يوميا فى الدور الثانى من عمر الدورى العام، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى.