» اتهام ضابط أسترالي بارتكاب 108 جرائم جنسية

05 مارس 2020 - 09:58 ص

وجهت قوات الأمن الأسترالية اتهامات لضابط شرطة سابق في غرب البلاد، بارتكاب 108 جرائم جنسية، من بينها 66 تهمة اغتصاب.



واستقال صاحب الـ50 عاما من الشرطة في عام 2018 بعد أن وجهت إليه وحدة الشئون الداخلية الاتهامات بالاعتداء جنسيا على عدد من النساء منذ عام 2010.



وقال بيان صادر عن شرطة أستراليا، اليوم الخميس، إن التحقيق في سلوك ضابط الشرطة السابق مستمر، بحسب صحيفة "الجارديان".



والتقى الشرطي السابق بالنساء بعد التعرف عليهن مستعينا بتطبيقات المواعدة عبر الإنترنت، ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام محكمة في بيرث، اليوم الخميس.



وطالبت الشرطة كل من لديه معلومات عن أي اعتداء جنسي بالاتصال بالشرطة.

