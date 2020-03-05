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"عودوا لارتداء الملابس الثقيلة"..خبر صادم من الأرصاد

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الأرصاد

محمود شاهين

اكسترا نيو

حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، من حالة التقلبات الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة اليوم بنحو 6 درجات ثم تعاود الانخفاض، معقبا: "اللي خففوا ملابسهم، يعودون لارتداء الملابس الثقيلة".

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه اعتبارًا من الغد هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة، فضلا عن وجود نشاط للرياح يزيد من شعورنا ببرودة الطقس".

 ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، بأن هناك شوائب عالقة في الجو تؤثر على الرؤية خاصة على الطرق السريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد المرور.

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