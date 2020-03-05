  • الخميس 05 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بسمة وهبة

بسمة وهبة: بتقطعوا عيش الناس ليه

المغامسي

المغامسي: المسيح عيسى وإبليس يشتركان في هذا الأمر

حسن شاكوش

حسن شاكوش يبكي علي الهواء: "عشت ماضي صعب"

صلاة الجمعة

دولة عربية تلغي صلاة الجمعة بسبب كورونا

أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

صور تفضح علاقة شقيق ياسمين عبد العزيز بـ أحمد العوضي قبل الأزمة

رونالدينيو

القبض على "رونالدينيو" بتهمة التزوير

ماذا يحدث ليلا في إيران.. فيديو يوثق ساعات الرعب

ماذا يحدث ليلا في إيران.. فيديو يوثق ساعات الرعب

ارشيف

اتهامات تلاحق "كاسياس".. والشرطة تداهم منزله

خالد الجندي

الجندي: كورونا جندي من الله لتدمير هؤلاء

صورة من الفيديو

أطفال يرقصون على "بنت الجيران" داخل حضانة بالزيتون

الموت يفجع الفنان " أحمد عزمي"

قضايا وحوادث

الموت يفجع الفنان " أحمد عزمي"
الموت يفجع الفنان " أحمد عزمي"
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الموت يفجع الفنان العالمي «ذا روك»

#

أعمال الخير تتزاحم على روح الراحل «هيثم زكي»

#

فنان كبير يكشف معلومة مثيرة عن الراحل هيثم زكي

#

تعرف على الوصية التي تركها أحمد زكي لنجله هيثم قبل وفاته

الموت

احمد عزمى

وفاة والده

أعلن الفنان أحمد عزمي، عبر  حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والده،قبل قليل.

وأضاف الفنان أحمد عزمي: "البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله والدي الحاج عزمي، نسألكم الفاتحة"، حيث بادله متابعوه ومحبوه برسائل العزاء، والرحمة لوالده.

وشارك الفنان أحمد عزمي ، في العديد من الأعمال الدرامية المصرية بين مسلسلات أو أفلام سينمائية.

ومن المسلسلات التي شارك بها العميل 1001 وعباس الأبيض في اليوم الأسود وأحلامك أوامر ويتربى في عزو. وشارك وفي السينما بأفلام قبلات مسروقة والزمهلوية، وغيرها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أسماء حكام الإسماعيلى والرجاء المغربي بالبطولة العربية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسرارا عن شقيقته:"دعمتها في الغلط"
» هروب كويتي من مركز طبي بعد الاشتباه في إصابته بـ”كورونا“
» اتهام ضابط أسترالي بارتكاب 108 جرائم جنسية
» اجتماع مهم بـ "الجبلاية" لإعلان تطبيق الـ "var " بالدوري
» مستشفى المعادى العسكرى يستضيف خبيرا فى آلام العمود الفقرى
» «الطلائع» يستدرج إنبي على جهاز الرياضة العسكرى
» عريس يهرب من حفل الزفاف.. لن تتخيل السبب
» سر إلغاء مداخلة شقيق ياسمين عبد العزيز مع الإبراشي في اللحظات الأخيرة
» ماذا قالت منى فاروق عن أزمة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب