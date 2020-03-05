  • الخميس 05 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بسمة وهبة

بسمة وهبة: بتقطعوا عيش الناس ليه

المغامسي

المغامسي: المسيح عيسى وإبليس يشتركان في هذا الأمر

حسن شاكوش

حسن شاكوش يبكي علي الهواء: "عشت ماضي صعب"

صلاة الجمعة

دولة عربية تلغي صلاة الجمعة بسبب كورونا

أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

صور تفضح علاقة شقيق ياسمين عبد العزيز بـ أحمد العوضي قبل الأزمة

رونالدينيو

القبض على "رونالدينيو" بتهمة التزوير

ماذا يحدث ليلا في إيران.. فيديو يوثق ساعات الرعب

ماذا يحدث ليلا في إيران.. فيديو يوثق ساعات الرعب

ارشيف

اتهامات تلاحق "كاسياس".. والشرطة تداهم منزله

خالد الجندي

الجندي: كورونا جندي من الله لتدمير هؤلاء

صورة من الفيديو

أطفال يرقصون على "بنت الجيران" داخل حضانة بالزيتون

بافتتاح الدور الثاني..

«الطلائع» يستدرج إنبي على جهاز الرياضة العسكرى

الرياضة

عبد الحميد بسيوني يتراحع عن الاستقالة
عبد الحميد بسيوني يتراحع عن الاستقالة
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"الطلائع" يستدرج "المقاصة" على "بتروسبورت"

#

طلائع الجيش يكتسح إف سي مصر برباعية

#

«البدري» يحضر مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري

#

«بيراميدز» ضيفًا ثقيل على "الطلائع" بجهاز الرياضة

بطولة

كاس

الدور الثاني

الطلائع

يستضيف طلائع الجيش نظيره إنبى في الخامسة مساء اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى افتتاح منافسات الدور الثانى لمسابقة الدورى.

عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع، طالب لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الأهلى وتحقيق الفوز على الفريق البترولى فى بداية الدور الثانى للمسابقة من أجل تحسين مركز الفريق بجدول ترتيب الدورى.  

في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على ضرورة الفوز على الطلائع لاكتساب دفعة معنوية تساهم في التقدم في سباق مراكز المسابقة وصولا للمربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أسماء حكام الإسماعيلى والرجاء المغربي بالبطولة العربية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسرارا عن شقيقته:"دعمتها في الغلط"
» هروب كويتي من مركز طبي بعد الاشتباه في إصابته بـ”كورونا“
» اتهام ضابط أسترالي بارتكاب 108 جرائم جنسية
» اجتماع مهم بـ "الجبلاية" لإعلان تطبيق الـ "var " بالدوري
» مستشفى المعادى العسكرى يستضيف خبيرا فى آلام العمود الفقرى
» «الطلائع» يستدرج إنبي على جهاز الرياضة العسكرى
» عريس يهرب من حفل الزفاف.. لن تتخيل السبب
» سر إلغاء مداخلة شقيق ياسمين عبد العزيز مع الإبراشي في اللحظات الأخيرة
» ماذا قالت منى فاروق عن أزمة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب