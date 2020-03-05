والد شهيد:"السيسي ملاك مش إنسان"

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السيسي

الإبراشي

الأولى

عشماوي

عمرو صلاح

عقب المهندس صلاح عفيفي، والد الشهيد الرائد عمرو صلاح، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: "اليوم هو يوم عيد عند كل أسر الشهداء، هنفرح الفرحة الكبيرة لما نخلص على كل الإرهابيين".

وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا :"أنا ببعث رسالة للدنيا كلها وبقولهم متخافوش على مصر، مصر قوية، وتمرض ولا تموت، وربنا حافظها برجالها وأبنائها".

وتابع: "الرئيس السيسي مش إنسان، ده ملاك ووزير الداخلية ورئيس الجمهورية مش سايبين أهالي الشهداء، ومصر قادرة على القضاء على كل الإرهابيين، معقبا: "كل واحد ليه دوره".

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