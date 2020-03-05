ما علاقة "المشير طنطاوي.." مفيد فوزي: أنا الوحيد الذي فعل هذا

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المشير طنطاوي

مفيد فوزي

كشف الإعلامي مفيد فوزي، كواليس الحوار التليفزيوني الذي أجراه مع المشير طنطاوي، قائلا: "اللواء سمير فرج اصطحبني لإجراء حوار مع المشير طنطاوي لحديث المدينة وهو الحوار التليفزيوني الوحيد الذي أجراه المشير".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامي تامر أمين: "أن صحة المشير طنطاوي بخير، لافتا إلى أنه لم يحضر جنازة مبارك بسبب خشونة الركبة.

 وتابع: "سبحان الله كان مبارك يشكو من خشونة الركبة أيضا، وحرم المشير طنطاوي قدمت واجب العزاء لسوزان مبارك، وهذه المعلومات مأخوذة من اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية السابق".

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