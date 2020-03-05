الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

05 مارس 2020 - 09:13 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.



وسجل سعر الدولار اليوم الخميس 5 مارس استقرارا حيث سجل 15.65 جنيه.



وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.



كما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في بنك التجاري الدولي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه

