متعب يصدم الجميع برأيه في نجم الزمالك: بلاش مبالغة في الألقاب

05 مارس 2020 - 07:18 ص

رفض عماد متعب - مهاجم الأهلي السابق - المبالغة في وصف مصطفى محمد - نجم الزمالك - بأنه "مهاجم مصر الأول".



وقال "متعب" في لقاء مع قناة "أون تايم سبورت" : مصطفى محمد مهاجم جيد جدا وسيصبح من كبار المهاجمين في الكرة المصرية لو استمر على مستواه.



وأضاف: أرفض من الأساس تلقيب لاعب بأنه مهاجم مصر الأول .. عندما كنت موجودا ، كان يلعب عمرو زكي ، ومحمد زيدان ، وعبد الحليم علي ، وكل منا متألق ، ويصلح أن يسمى مهاجم مصر الأول لكن لم يلقبنا أحد بهذه الألقاب مطلقا.



