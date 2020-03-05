متعب يصدم الجميع برأيه في نجم الزمالك: بلاش مبالغة في الألقاب

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متعب

مصطفى محمد

رفض عماد متعب - مهاجم الأهلي السابق - المبالغة في وصف مصطفى محمد - نجم الزمالك - بأنه "مهاجم مصر الأول".

وقال "متعب" في لقاء مع قناة "أون تايم سبورت" : مصطفى محمد مهاجم جيد جدا وسيصبح من كبار المهاجمين في الكرة المصرية لو استمر على مستواه.

وأضاف: أرفض من الأساس تلقيب لاعب بأنه مهاجم مصر الأول .. عندما كنت موجودا ، كان يلعب عمرو زكي ، ومحمد زيدان ، وعبد الحليم علي ، وكل منا متألق ، ويصلح أن يسمى مهاجم مصر الأول لكن لم يلقبنا أحد بهذه الألقاب مطلقا.

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