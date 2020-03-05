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فنانة شهيرة تهاجم طليقها الإعلامي: سرق فلوسي وخانني ومعايا صور

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فنانة شهيرة تنشر صورة "مخلة" مع طليقها

خالد عليش

زوجة خالد عليش

شنت الفنانة الشابة ميما الشامي هجوما شرسا على طليقها الإعلامي خالد عليش بسبب خلافات بينهما .

وقالت الفنانة ميما الشامي طليقة الإعلامي خالد عليش في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "هو 4000 جنيه في الشهر يكفى بنت في مدرسة إنترناشونال، وباباها بيقبض 75000 في الشهر، ده غير الإعلانات والإيفنتات وإعلانات السوشيال ميديا، وطبعا أنا اللي كنت بتفق على الفلوس دي فعارفة من سنة هو كان بياخد كام". وأضافت: "والله في سهرة من السهرات اللي بينزلها وللي بيدفع فيها ده يكفي بنته، هو اللي خاني وضربني وكنت أنا اللي باعتذر عشان أنا اللي قصرت وهو محترم ومؤدب مع كل الناس إلا أنا، فأنا اللي مش كويسة (طبعا هو كان بيقنعني بالكلام ده هو وأهله فأنا كنت بصدق)، لأنه حولني لشخص عديم الثقة في نفسه، فكنت بحس إني أنا استاهل اتضرب واتهان واتخان وأنا اللي مقصرة".وتابعت: "واخد فلوسي، ومعترف بيها بس مش هيدهالي غير لما أوافق على كل شروطه، يا اما روحي للقضاء".

ثم نشرت ميما تعديلا على التدوينة كتبت فيها: "والنبي الناس اللي بتكلمني عشان أشيل البوست، أنتم ماتعرفوش أنا مستحملة ايه أنا وبنتي وماتعرفوش أنا عملت مع الراجل ده ايه، وماتعرفوش أنا ساكتة بقالي قد ايه، وماتعرفوش أنا ببيع ايه عشان بنتي، لأن آخر 8000 جنيه، كانوا معايا هو أخدهم، وماتعرفوش أنا اتهنت ازاي منه ومن أهله ومن صحباته البنات".

وقالت: "فالبوست ده آخر حل عندي لأن ماكنتش عايزة أعمل كده مش عشاني ولا عشانه، احنا بينا ربنا وهيحكم بينا، بس بنتي مكانتش تستاهل كدة، فسامحيني يا ميما بس غصب عني، وميما الحمد لله فهمت كل حاجة بدري، لأنها شافت آخر موقف قدام عنيها".

وقالت ميما: "معايا صور لكل اللي كتبته ودلائل عليه، ثم تحدثت عن إصابة والدتها بالسرطان ورفضه الوقوف بجانبها".


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