جروب للجنس السادي وراء ما حدث لـ"فتاة الفلكة"

05 مارس 2020 - 07:07 ص

يعيش المصريون حالة من الصدمة بعد معرفة حقيقة فيديو انتشر لفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم شخص بضربها على قدميها بعصا بينما تصرخ وتترجاه أن يرحمها .



وأعتقد المصريون أن الفيديو يخص طالبة في إحدى المدارس مع مدرسها ، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات على الأخير .



وفجر الأمن المصري مفاجأة من العيار الثقيل بعد تأكيده أن الفيديو لا علاقة له بالتعليم أو مديرياته .



وأشار الأمن إلى أن الفيديو يخص جروب عبر فيس بوك لـ"السادية الجنسية" ، وأن الفتاة ظهرت فيه بمحض إرادتها.



وأكد الأمن أنه يجري مراقبة المكان الذي صدر منه هذا الفيديو ، في حال كان من مصر سيتم القبض على المتهمين فورا.

