جروب للجنس السادي وراء ما حدث لـ"فتاة الفلكة"

أحمد عادل شعبان
يعيش المصريون حالة من الصدمة بعد معرفة حقيقة فيديو انتشر لفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم شخص بضربها على قدميها بعصا بينما تصرخ وتترجاه أن يرحمها .
وأعتقد المصريون أن الفيديو يخص طالبة في إحدى المدارس مع مدرسها ، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات على الأخير .
وفجر الأمن المصري مفاجأة من العيار الثقيل بعد تأكيده أن الفيديو لا علاقة له بالتعليم أو مديرياته .
وأشار الأمن إلى أن الفيديو يخص جروب عبر فيس بوك لـ"السادية الجنسية" ، وأن الفتاة ظهرت فيه بمحض إرادتها.
وأكد الأمن أنه يجري مراقبة المكان الذي صدر منه هذا الفيديو ، في حال كان من مصر سيتم القبض على المتهمين فورا.
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