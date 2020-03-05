جروب للجنس السادي وراء ما حدث لـ"فتاة الفلكة"

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يعيش المصريون حالة من الصدمة بعد معرفة حقيقة فيديو انتشر لفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم شخص بضربها على قدميها بعصا بينما تصرخ وتترجاه أن يرحمها .

وأعتقد المصريون أن الفيديو يخص طالبة في إحدى المدارس مع مدرسها ، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات على الأخير .

وفجر الأمن المصري مفاجأة من العيار الثقيل بعد تأكيده أن الفيديو لا علاقة له بالتعليم أو مديرياته .

وأشار الأمن إلى أن الفيديو يخص جروب عبر فيس بوك لـ"السادية الجنسية" ، وأن الفتاة ظهرت فيه بمحض إرادتها.

وأكد الأمن أنه يجري مراقبة المكان الذي صدر منه هذا الفيديو ، في حال كان من مصر سيتم القبض على المتهمين فورا.

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