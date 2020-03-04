أول حالة تعافي من "كورونا" في البحرين

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البحرين

كورونا

تعافي من كورونا

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن المتعافي الأول هو مواطن بحريني وتم إخراجه من مركز العزل والعلاج بعد إجراء الفحوص المخبرية والتأكد من خلوه من الفيروس.

وبينت أن المواطن هو من العائدين من إيران خلال فبراير الماضي قبل إعلانها عن تفشي الفيروس على أراضيها.

كما أعلنت الصحة البحرينية عن إخراج 8 مواطنين من الحجر الصحي بعد استكمالهم فترة الحجر المفروض لمدة 14 يوم للاشتباه بإصابتهم بالعدوى.

وكانت البحرين قد أعلنت أمس الأول، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 49 حالة.



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