رمال وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

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حالة الطقس غدا

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنه سيسود طقس غدًا الخميس، مائل للحرارة خلال فترات النهار شديد البرودة ليلًا.

فيما تتكون الشبورة والشوائب العالقة نهارًا، والرياح معتدلة على أغلب المناطق، بينما ستنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة يوم الجمعة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء، كما ستنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أما عن يوم السبت فسيسود طقس مائل للدفء خلال فترات النهار شديد البرودة ليلًا، وتزداد الشبورة صباحًا على كلا من السواحل الشمالية ووسط سيناء والوجه البحري.

ونعرض فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 14.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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