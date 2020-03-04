تركي آل شيخ يكشف سر استقالته من رئاسة الأهلي

تساءل الكثيرون خلال اليومين الماضيين، عن سر استقالة المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وأجاب «تركي»، مساء الأربعاء على الأسئلة التي وردته بهذا الشأن، إذ قال: «وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة (الرئاسة الشرفية للأهلي وتوقيتها)».

وتابع تركي، في حسابه على «فيس بوك»: «أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية، ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي، والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث، حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء».

ومؤخرًا، قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الاستقالة من الرئاسة الشرفية لنادي الأهلي، والعودة إلى صفوف الجماهير «مشجعا ومحبا».



ونشر «آل الشيخ» صورة الاستقالة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، معقبًا: «قررت بعد التفكير كثيرًا تقديم استقالتي. حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الأهلي وكل أنديتنا العربية».