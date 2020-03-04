«صالح جمعة» يدهس شابًا بسيارته ويفر هاربًا

يواجه صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، اتهامًا بدهس شاب بسيارته أمام مقر عمله، قبل أن يتركه ويفر هاربًا.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "اليوم السابع"، فقد وجه شاب – لم يكشف عن اسمه - اتهامًا لـ "جمعة" بإصابته بعد أن صدمه بسيارته أثناء خروج من مقر عمله بالجيزة.

وأشار في أقواله أمام جهات التحقيق إلى أن اللاعب فر هاربًا بسيارته بعد أن صدمه أثناء عبوره الطريق. فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. وجارى تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الفنادق، التي رصدت الواقعة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن دخول مسئولي الزمالك في مفاوضات مع صانع ألعاب الأهلي للتوقيع له بعد انتهاء الموسم الجاري.

وتلاشت فرص "جمعة" في اللعب أساسيًا، بعد أن خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الذي طلب خلال الفترة الماضية إعارته أو بيعه في موسم الانتقالات الشتوية الماضي، أو السماح له بالانتقال لأي دوري لا زال القيد مفتوحًا فيه.