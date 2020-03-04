» أنباء عن هروب رموز نظام "البشير" من السجن

04 مارس 2020 - 07:46 م

كشفت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة عن هروب بعض قيادات نظام الرئيس السابق عمر البشير من سجن كوبر.

ونفت الوزارة في بيان، الأنباء المتداولة بشكل واسع خلال الساعات الماضية عن محاولة هروب لقيادات من النظام البشير من سجن كوبر.

وذكرت الوزارة على حسابها الرسمي بتويتر: «‏لا صحة لما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول محاولات هروب نزلاء من السجن القومي في الخرطوم بحري (كوبر)، مشيرة إلى أنها مجرد إشاعات».