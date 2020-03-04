تونس تفاجئ الزمالك بقرار صادم:لن يحضر أحد

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محمد فضل- متابعات

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فاجأت تونس جماهير نادي الزمالك المصري، بقرار اتخذه وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي اليوم الأربعاء، بعدم حضور الجماهير المصرية مباراة الترجي والزمالك يوم الجمعة القادمة.

وقال وزير الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن المباريات الدولية التي ستجري في تونس، سوف تقام بحضور الجمهور التونسي فقط، بما في ذلك مباراة الترجي التونسي وضيفه الزمالك المصري بعد غد الجمعة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

واستثنى الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الجماهير الأجنبية التي دخلت تونس بالفعل من هذا القرار على خلفية مخاوف من تسرب فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وبالإضافة إلى مباراة الترجي والزمالك على ملعب رادس، سوف يلتقي النجم الساحلي التونسي مع ضيفه الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت القادم في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال أيضا.

وقال وزير الصحة التونسي "نأمل من أصدقائنا وأشقائنا في مصر أن يتفهموا هذا القرار وان يعودوا للمختصين هناك وسيؤكدون أن هذا الاجراء عادل ونزيه ويستند إلى مصلحة عامة بيننا وبينهم ولا وجود لاعتبارات أخرى".

ومن بين الإجراءات الأخرى التي أعلن عنها الوزير هي الدعوة للتقليص من التظاهرات الجماعية غير الضرورية والحد من تبادل البعثات.


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