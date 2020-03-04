أبرز الأساطير حول «كورونا»: من فيتامين C إلى شرب المياه

في الوقت الذي يواصل فيه فيروس "كورونا" الجديد، إثارة حالة من الهلع والرعب في جميع أنحاء العالم، برزت العديد من "الأساطير" حول طرق التعامل مع الفيروس الغامض، والذي لا يزال العلماء يكافحون من أجل التوصل للقاح مقاوم له.

وأظهر أحدث الأرقام أن ما لا يقل عن 94 ألف شخص حول العالم أصيبوا بالفيروس، توفي منهم أكثر من 3200، غالبيتهم العظمى في الصين.

وفي ظل انتشار الفيروس من بلد لآخر, حاصدًا المزيد من الأرواح، مهددًا بكارثة إنسانية حال لم يتم احتواءه، بدا أن هناك العديد من الأساطير التي انتشرت حوله خلال الآونة الأخيرة.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قائمة بأهم هذه الأساطير والتي تم تفنيدها على النحو التالي:

1. فيتامين C يحمي من الفيروس

يعتقد كثير من الأشخاص، أن تناول جرعات من فيتامين C ، الذي يوجد الفيتامين ثمار الحمضيات والخضروات يحول دون الإصابة بنزلات البرد.

ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي دليل قوي على أنه يساعد في مكافحة الفيروس الفتاك. بينما يجري العلماء في الصين حاليًا، اختبارات لاكتشاف آثار فيتامين C على "Covid-19 " الجديد، لكن الجرعة التي يتم اختبارها تبلغ حوالي 60 ضعف الكمية الموصى بها يوميًا.

ويقدم الباحثون في مستشفى "تشونجنان" بجامعة "ووهان" لـ 120 مريضًا بفيروس كورونا فيتامين C يوميًا لمدة سبعة أيام. ولم يتم نشر النتائج بعد، فيما يقول الخبراء إنه سيتم الانتظار لبعض الوقت حتى يتم التأكد من فعاليته.

2. شرب الماء كل 15 دقيقة يطرد Covid-19

يقول بعض الناس إنه يجب أن يظل الفم والحنجرة رطبين, وألا يتعرضا للجفاف، من خلال شرب الماء كل 15 دقيقة للمساعدة في تدفق الفيروس عبر الجسم، حتى يتم القضاء عليه من قبل حامض المعدة.

لكن مياه الشرب وإن كانت تمنع الجفاف، إلا أنها لن تمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية بجامعة "فاندربيلت": "نحذر دائمًا أي شخص يتمتع بصحة جيدة والمرضى من عدم تناول السوائل، من أجل الحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية، لكن لا يوجد مؤشر واضح على أنه يحمي مباشرة من المضاعفات".

3. حلاقة الذقن

من بين ما أوصى به مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، أن يحلق الرجال لحاهم للحماية من فيروس كورونا. وهي التوصية التي تعود إلى عام 017 ، قبل اندلاع "Covid-19 "، وكانت خاصة بالمهنيين الذين يرتدون أجهزة التنفس من أجل حمايتهم.

لكن مركز السيطرة على الأمراض تقول إنه لا ينصح باستخدام أجهزة التنفس أو أقنعة الوجه خارج مكان العمل.

في الوقت الذي تم فيه دعوة موظفي هيئة الصحة العامة في إنجلترا، ذوي اللحى في مستشفى "ساوثامبتون" إلى حلاقة لحاهم للحد من انتشار الفيروس، لأن اللحية "تجعل من المستحيل وضع القناع بشكل جيد على الوجه"، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة والسلامة.؟

وأدى ذلك أيضًا إلى انتشار شائعات مفادها أن حلق الذقن سوف يحمي من فيروس كورونا "Covid-19 "، لكن هذا غير صحيح.

4. مجففات اليد تقتل فيروس كورونا

انتشرت شائعات مفادها، أن استخدام الهواء الساخن في تجفيف اليد لمدة 30 ثانية يمكن أن يقتل الفيروس إذا كان في اليدين، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن هذا كلام غير صحيح، ولن يقتل السلالة الجديدة.

وأوصت بتنظيف اليدين بشكل متكرر، باستخدام الكحول، أو غسلها بالماء والصابون، و"بمجرد تنظيف يديك، يجب عليك تجفيفهما جيدًا باستخدام المناشف الورقية أو مجفف الهواء الدافئ".

5. غسول الفم

غسول الفم لا يحمي من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

تقول منظمة الصحة العالمية: "لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم يحمي من الإصابة بفيروس كورونا الجديد. يمكن لبعض العلامات التجارية أو غسول الفم القضاء على بعض الميكروبات لبضع دقائق في اللعاب في الفم. ومع ذلك، فإنها لا تحمي من الإصابة بـ 2019-nCoV ".

6. تناول الثوم يمنع العدوى

تناول الثوم يمكن أن يساعد في علاج نزلات البرد، لكنه لن يمنع الإصابة بفيروس كورونا. وتقول منظمة الصحة العالمية: "الثوم غذاء صحي قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، ومع ذلك، لا يوجد أي دليل على أن تناول الثوم يحمي الأشخاص من فيروس كورونا الجديد".

7. الشباب لا يصابون بفيروس كورونا

يتعرض الشباب أيضًا لخطر الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من الشائع أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة به.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "يمكن أن يصاب الناس من جميع الأعمار بفيروس كورونا الجديد (2019-nCoV )".

وأضاف: "يبدو أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مسبقًا (مثل الربو والسكري وأمراض القلب) أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بشدة".

ونصحت منظمة الصحة العالمية، الأشخاص من جميع الأعمار على "اتخاذ إجراءات وقائية لحماية أنفسهم من الفيروس، عبر الاهتمام بالنظافة الشخصية".

8. الأشعة فوق البنفسجية

حثت منظمة الصحة العالمية على عدم استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الأيدي، أو غيرها من مناطق الجسم للتغلب على فيروس كورونا.

وقالت: "لا ينبغي استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم اليدين أو غيرها من المناطق الأخرى في الجسم، لأنها يمكن أن تسبب تهيج الجلد".

9. الماسحات الضوئية الحرارية

تستخدم الماسحات الضوئية الحرارية حاليًا في المطارات ومحطات القطارات والأماكن العامة الأخرى للكشف عن ارتفاع درجات الحرارة. على الرغم من ذلك إلا أنه لا يمكنها اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا الجديد، قبل ظهور آثار الحمى عليهم.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "الماسحات الضوئية الحرارية فعالة في اكتشاف المصابين بالحمى (درجة حرارتهم أعلى من المعتاد) بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد. ومع ذلك، لا يمكنها اكتشاف المرضى،الذين لم يصابوا بعد بالحمى".

وأضافت: "هذا لأن الأمر يستغرق من يومين وعشرة إلى أيام قبل أن يصاب المريض بالحمى".

10. رش الكحول على الجسم

انتقدت منظمة الصحة العالمية، الذين يزعمون أن رش الكحول أو الكلور على الجسم سيقتل الفيروسات التي دخلته بالفعل، محذرة من أن "رش مثل هذه المواد يمكن أن يضر بالملابس أو الأغشية المخاطية (أي العينين والفم)".

11. الشحنات القادمة من الصين ليست آمنة

تقول منظمة الصحة العالمية: "الأشخاص الذين يستقبلون شحنات من الصين ليسوا عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، لأن الفيروسات التاجية لا تدوم طويلاً عليها".

12. لقاحات الالتهاب الرئوي تحمي من الإصابة بكورونا

تقول منظمة الصحة العالمية، إنه "من الخطأ القول إن لقاحات الالتهاب الرئوي تحمي من فيروس كورونا". ولا تزال لقاحات "COVID-19 " في طور الإعداد، ومن غير المرجح أن تنتهي قريبًا لكبح انتشار المرض.

وتضيف: "اللقاحات الخاصة بالالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية واللقاح المستدمي من النوع B (Hib ) ، لا توفر الحماية من فيروس كورونا الجديد".

وتتابع: "الفيروس جديد ومختلف لدرجة أنه يحتاج إلى لقاح خاص به. يحاول الباحثون تطوير لقاح ضد 2019-nCoV ، وتدعم منظمة الصحة العالمية جهودهم".

واستدركت: "على الرغم من أن هذه اللقاحات ليست فعالة ضد 2019-nCoV ، إلا أنه يوصى بشدة بالتطعيم ضد أمراض الجهاز التنفسي لحماية الصحة".

13. شطف الأنف بمحلول ملحي يمنع الإصابة

تقول منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل على أن شطف الأنف بانتظام بمحلول ملحي يحمي الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وتضيف: "هناك بعض الأدلة المحدودة على أن شطف الأنف بانتظام بمحلول ملحي يمكن أن يساعد الأشخاص على التعافي بسرعة أكبر من نزلات البرد. ومع ذلك، فإن شطف الأنف بشكل منتظم لم يثبت أنه يمنع التهابات الجهاز التنفسي".

14. زيت السمسم يمنع كوورنا

يعتبر زيت السمسم عنصرًا أساسيًا في الطعام الآسيوي، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إنه "لا يقتل فيروس كورونا الجديد".

15. مضادات حيوية تقتل فيروس كورونا

تقول منظمة الصحة العالمية، إن "المضادات الحيوية غير فعالة ضد الفيروسات، بل البكتيريا فقط. و(2019-nCoV ) هو فيروس، وبالتالي لا ينبغي استخدام المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية أو العلاج".

تضيف: "ومع ذلك، إذا تم إدخالك إلى المستشفى بسبب 2019-nCoV ، فقد تتلقى المضادات الحيوية لأن العدوى البكتيرية المشتركة ممكنة".