» أول تعليق من حسن شاكوش على حذف أغنيته الأخيرة

علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على حذف أغنيته الأخيرة «عود البطل»، من موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

وجاء حذف الموقع للأغنية، بدون سبب معلوم حتى الآن، لكن الأغنية متاحة عبر قنوات أخرى، غير قناة شاكوش.

وكتب عمر كمال، عبر حسابه على فيس بوك: “نفس اللى حصل في بنت الجيران بيحصل تاني في عود البطل، الاغنية أتوقفت بعد 7 مليون مشاهدة في اول يوم وديه محصلتش تماما مع أى اغنية نزلت قبل كده”.

وتابع: “بس معلش خير والله حصل كده ف بنت الجيران وبقت 170 مليون.. متفتكرشى إنك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخدك رزقهم أو شهرتهم يعنى.. أو غيابهم هيديك فرصة للظهور.. عاوز تنجح اشتغل واتعب وفكر مش تأذي الناس”.

ووعد كمال متابعيه عبر حسابه بعودة الأغنية مجددا، قائلا: “شوية وقت والأغنية هترجع وهنرجع أقوى وانجح”.

وطرح حسن شاكوش عبر قناته على يوتيوب الأغنية في الساعات الأولى من صباح أمس، بعد تسريبها، وحققت الأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة في 24 ساعة.







