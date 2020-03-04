بيان من الحرمين الشريفين بشأن فيروس كورونا

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قال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسنى حيدر، إن الرئاسة أطلقت عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وزيادة وعي العاملين على مختلف فئاتهم بالمسجد الحرام وتعميق خبراتهم بطرق التعامل معه وتوقّيه.

وأضاف خلال بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي من أجل التأكد من سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين بما يمكنهم من أداء مناسكهم وطاعاتهم بيسر وسهولة واطمئنان، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة.

وتابع أن الرئاسة تتواصل مباشرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،ت حيث أقيمت سلسلة من البرامج التوعوية والندوات العلمية والمحاضرات التثقيفية لرفع الوعي بين منسوبي ومنسوبات الرئاسة بطرق انتقال العدوى وسبل التحصن منها والقيام بالإجراءات الاحترازية ضدها.

أكد أن الرئاسة تعمل على غسل المسجد الحرام وأسطحه وساحاته ست مرات يوميًا بعد أن كانت أربع مرات يوميًا، ورفعت عدد مرات غسل دورات المياه إلى ست مرات، وتعمل على تعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولًا بأول.

كما تقوم برفع سجاد المسجد الحرام، وتعقيمه وتعقيم مكانه قبل إعادته وذلك على مدار الساعة، كما تم تركيب عدد من أجهزة تعقيم الأيدي بمداخل المسجد الحرام.


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