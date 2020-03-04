فنانة شهيرة:«بدعي ربنا أكره المعصية بس مش قادرة أمسك نفسي»

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 أثارت الفنانة الشهيرة ناهد السباعي، موجة من الجدل، بعد نشرها "بوست" ديني يحتوي على حديث نبوي :«من ستر مسلمًا ستره الله.. استر استر»، لكن المفاجأة أنها قامت بحذف المنشور بعد ساعات قليلة من نشره.

وأكدت "السباعي" أنها لا تقوم بنشر  منشورات دينية بسبب التعليقات التي تهاجمها ويدعون أنها تحاول التدين، مشيرة إلى أنها مثل أي "بنت" تدعي ربنا أن يكرهها في المعصية ولكنها لا تستطيع السكون أمام ما يحدث.

وقالت ?ناهد السباعي? في تعليق اعتبره البعض إشارة إلى ?وائل عبد العزيز?وشقيقته الممثلة ?ياسمين عبد العزيز?، وذلك بعد مهاجمتها بسبب صورها ونوع العلاقة التي تجمعها بالممثل ?أحمد العوضي?:« أنا عمري م بنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا وشوف بتمثل التدين وكده وأنا أصلا بنت عادية جدا بدعي ربنا يكرهني في المعصية.. بس بجد بجد مش قادرة أمسك نفسي يا جماعة أرجوكم أرجوكم بالذات الرجالة بلاش تكلم علي أسرار بيوت الناس وعرضهم وحالهم وشرفهم وعيوبهم ومشاكلهم عشان ده ذنب أكبر م التنمر اللي ترند اليومين دول».

وأضافت: "اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لنا ولكم جميعا يارب.. محدش يكتب اسم حد لو سمحتم في الكومنتس عشان حرام برضه ده موضوع بتاعي أنا وأحب اقول لصحابي اللي عملوا فيا كده جتكم القرف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم القرف كنت فكراكم أخويا وصاحبي؟؟!!! لكن إخيه عالرجالة".


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