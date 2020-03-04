» الإعلان عن وظائف بالسعودية.. إليك طريقة التقديم

04 مارس 2020 - 06:35 م

أعلنت السلطات السعودية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

وطرحت الوزارة 170 وظيفة متنوعة للرجال والنساء متنوعة ما بين "إدارية، فنية، هندسية" في ديوان الوزارة بالرياض ومناطق المملكة.

وذكرت أنه سيتم شغلها بنظام التعاقد، موضحة الشروط العامة للوظائف كما يلي:

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن يكون حسن السيرة السلوك.

- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة.

- توافر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

- توافر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين.

- ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

- الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

ونوهت الوزارة إلى أن الأولوية لمن يُجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، كما ستقوم الوزارة بإعلان المرشحين عبر موقعها على الانترنت

طريقة التقديم:

التقديم عن طريق الرابط: http://bit.ly/3ct1RIi وينتهى التقديم غدا.