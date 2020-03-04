«التعليم» تعلق على مزاعم إلغاء الدراسة يوم 7 مارس

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التعليم

كورونا

إلغاء الدراسة

انتشرت عدة الأخبار في الساعات الأخيرة، تفيد بإلغاء الدراسة بعد ثلاثة أيام من الآن، خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب.

وبدوره قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إنه لا صحة لإلغاء الدراسة يوم 7 مارس بسبب فيروس كورونا، كما أشيع على السوشيال ميديا.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن تدريب المخاطر في المدارس عبارة عن تدريب سنوي لكيفية مواجهة حالات الكوارث، ولا يوجد أي ربط بين هذا التدريب وبين ما أشيع عن إخلاء المدارس يوم 7 مارس، بسبب فيروس كورونا.

وأكد، أن ما يحدث يوميا على السوشيال ميديا أخطر من كورونا، مشيرًا إلى أنه لا تتم محاسبة المتسبب في نشر الشائعات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت البدء في تطبيق خطة الإخلاء السنوية للمدارس خلال الفترة من 7 مارس الجاري وحتى 19 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تشمل جميع مدارس الجمهورية، بهدف تدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث.

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