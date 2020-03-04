» الأمن التونسي يصدم جمهور الزمالك في رادس

كشفت وسائل إعلام محلية في تونس، عن تخصيص 8 آلاف فرد أمن لتأمين لقاء الإياب بين الزمالك والترجي، بالإضافة إلى 160 عسكريا في محيط ملعب رادس وإخضاع الجماهير إلى التفتيش الدقيق والصارم.

وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا، للتعليق على أزمة حضور الجماهير لمباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال أفريقيا، والأنباء التي ترددت حول خوض اللقاء بدون جماهير بسبب فيروس الكورونا.

وقال الاتحاد التونسي في بيانه: «تبعًا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع، ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الأفريقية دون حضور الجمهور تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم أنه لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار، وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقف رسمي من مؤسسات الدولة المعنية».

وتابع: «في اتصال أجراه رئيس الجامعة مع أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات، وأن التنسيق جار بين وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة، وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الأفريقية ستكون بحضور الجمهور».

وأتم: «في الختام نرجو التوفيق لأنديتنا التونسية وأن يكون النجاح حليفها».

يذكر أن الجهات الأمنية التونسية وافقت على حضور 60 ألف مشجع للقاء الإياب بين الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما انتهت مباراة الإياب بفوز الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بنتيجة 3-1.

ويحل مساء الجمعة فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ضيفا على نظيره فريق الترجي على ملعب رادس في مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب استاد القاهرة بفوز نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لنادي الترجي.