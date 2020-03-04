  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سعد لمجرد

ظهور صادم لـ«سعد لمجرد» ونشطاء: متحول جنسيًا

الوقاية من كورونا

أبرز الأساطير حول «كورونا»: من فيتامين C إلى شرب المياه

الزمالك

تونس تفاجئ الزمالك بقرار صادم:لن يحضر أحد

فيروس كورونا

الصين تعلن اكتشاف نوع ثانِ من «كورونا» أكثر فتكًا

سد النهضة

إثيوبيا تُصعد وتتوعد بالانتصار في بناء سد النهضة

تعقيم الحرم المكي

بيان من الحرمين الشريفين بشأن فيروس كورونا

عمال الشركة

إصابة مهندس بـ«كورونا» بشركة بترول في مطروح

ناهد السباعي

فنانة شهيرة:«بدعي ربنا أكره المعصية بس مش قادرة أمسك نفسي»

وزير التعليم

«التعليم» تعلق على مزاعم إلغاء الدراسة يوم 7 مارس

مرتضى منصور

مرتضى منصور ينقذ طليقة نجم الأهلي من الحبس

أثار الذعر.. الأمن السعودي يلقن شابًا درسًا قاسيًا

عرب وعالم

الامن السعودي
الامن السعودي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

حقيقة فيديو لـ"كورونا" أثار الذعر بالسعودية

#

حقيقة نقص الأدوية في مصر مع استمرار أزمة «كورونا»

#

قدم مبتورة تثير الذعر بمصر القديمة

#

«كورونا» يلقي بظلاله على هدايا «الفلانتين»

السعودية

الرياض

الأمن السعودي

الشرطة السعودية

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، ضبط شاب أطلق النيران فى الهواء بمحافظة المزاحمية ما أثار الذعر بين المواطنين.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه تم ضبط المتهم، الذي تبين أنه شاب في العقد الثاني من العمر.

وقال: "بالإشارة إلى ما تم نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مسدس متفاخراً بين أوساط الشباب في محافظة المزاحمية بما يخالف الأنظمة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكّن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وضبط السلاح المستخدم".

وذكر المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشاب واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية تنفي وجود "كورونا" بمصر
» أنباء عن هروب رموز نظام "البشير" من السجن
» أول تعليق من حسن شاكوش على حذف أغنيته الأخيرة
» «يوتيوب» يوجه ضربة قاضية لـ«عمر كمال وشاكوش»
» أمريكا تنهى عقوباتها الاقتصادية على السودان
» فيديو| يرمي ساعة بـ 200 ألف جنيه بعد تعرضه لسطو مسلح
» الإعلان عن وظائف بالسعودية.. إليك طريقة التقديم
» الأمن التونسي يصدم جمهور الزمالك في رادس
» أثار الذعر.. الأمن السعودي يلقن شابًا درسًا قاسيًا
» فيديو مؤثر| درس في الوفاء لـ«كلب» مع صاحبه «المقعد»
» فيديو| لحظة اصطدام «كويكب» بجبل «ميرابي» بإندونيسيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب