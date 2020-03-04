» أثار الذعر.. الأمن السعودي يلقن شابًا درسًا قاسيًا

04 مارس 2020 - 05:56 م

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، ضبط شاب أطلق النيران فى الهواء بمحافظة المزاحمية ما أثار الذعر بين المواطنين.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه تم ضبط المتهم، الذي تبين أنه شاب في العقد الثاني من العمر.

وقال: "بالإشارة إلى ما تم نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مسدس متفاخراً بين أوساط الشباب في محافظة المزاحمية بما يخالف الأنظمة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكّن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وضبط السلاح المستخدم".

وذكر المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشاب واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.