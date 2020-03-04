الكويت تطمئن المصريين

04 مارس 2020 - 05:49 م

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، أنها لم تسجل أي حالة إصابة قادمة من مصر حتى هذه اللحظة.

وذكرت السلطات أنه لا توجد نية لوقف الرحلات الجوية إلى القاهرة أو إجلاء الرعايا الكويتيين منها.

ولفتت الوكيلة المساعدة للصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية، الدكتورة بثينة المضف، إلى تنسيق الجهود مع وزارة الخارجية بشأن عمليات إجلاء المواطنين من إيران.

وحول الإجراءات الخاصة بالقادمين من مصر، أضافت "بثينة" في تصريحات نقلتها صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن وزارة الصحة تقوم بإجراءات احترازية للقادمين من جميع الدول وليس مصر فقط.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أمس الثلاثاء، تعميمًا تُطالب فيه جميع القادمين من 10 دول، بإجراء فحص طبي يؤكد خلوّهم من فيروس كورونا الجديد قبل دخولهم البلاد.

وشَمِل التعميم جميع القادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسريلانكا وجورجيا ولبنان.

وشددت الإدارة على أن يكون إجراء الفحص (شهادة- PCR ) صادرًا من مراكز صحية معتمدة من قِبَل سفارات الكويت في هذه الدول، أو معتمدة من قِبَل السلطات الصحية في هذه الدول، في حال عدم وجود سفارة كويتية فيها.

من جانبه، أكد سفير مصر في الكويت طارق القوني، أمس الثلاثاء، أنه لم يتم رصد إصابات بفيروس كورونا بين المصريين المقيمين في البلد الخليجي، كما لم تعلن السلطات الكويتية عن أي حالات اشتباه أو إصابة مؤكدة لمصريين وصلوا إلى البلاد في الفترة الماضية.

وشدد "القوني" على اهتمام أجهزة الدولة المصرية بمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا داخليًّا وخارجيًّا؛ مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بالوزراء المعنيين، الاثنين، ووجّه برفع درجات الاستعداد لمواجهة ظهور أي حالات محتملة.

وأضاف أنه لا توجد مصلحة لإخفاء معلومات حول انتشار المرض بمصر؛ لا سيما مع التزام القاهرة بمعايير منظمة الصحة العالمية.