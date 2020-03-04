» التحالف العربي يحبط عملًا إرهابيًا ببحر العرب

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المالكي
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التحالف العربي

بحر العرب

إحباط هجوم

أحبط "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عملًا إرهابيًا كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب وبمسافة 90 ميل بحري جنوب شرق ميناء "نشطون" اليمني.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "محاولة الهجوم الإرهابي وقعت يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020 عند الساعة 14:39 أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة عدد 4 زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول ويتم التحكم به من بُعد.

وأضاف: التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية، كما تدعو قيادة القوات المشتركة للتحالف، الشركاء الدوليين بتوحيد وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.

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