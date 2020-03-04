» فيديو مؤثر| درس في الوفاء لـ«كلب» مع صاحبه «المقعد»

تضرب الكلاب، المثل دائمًا في الوفاء. وقصة هذا الكلب الذي يدفع صاحبه المقعد في أحد شوارع كازاخستان خير مثال على ذلك.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الكلب "ماجنوس"، وهو يدفع صاحبه المقعد، أثناء تحركه بكرسيه المتحرك في مدينة "تاراز" بجنوب وسط كازاخستان.

وفي اللقطات، يظهر الكلب البالغ من العمر 11 شهرًا وهو يدفع "أناتولي ديربنيف"، البالغ من العمر 70 عامًا، وشوهد وهو يهبط بجسمه أسفل الكرسي في محاولة لدفعه للأمام، بينما يحرك الرجل الكرسي مستخدمًا ذراعيه.

وقالت مصورة المقطع، إنها حاولت تقديم المال والطعام إلى الرجل المسن، لكن رفض، قائلاً إنه يعتمد على نفسه ولا حاجة له بمساعدة أحد.

ويفعل الرجل كل شيء بنفسه بمساعدة بسيطة من كلبه الذي وصفه بأنه "عائلته الوحيدة"، حسب وسائل إعلام محلية.

وكان الكلب قد أصيب في السابق بعد أن اصطدم بحافلة، وبعد أن تعافى عاد لمساعدة "أناتولي" على التجول في شوارع المدينة.

وأضافت مصورة المقطع: "الكلب تعرض للدهس بواسطة حافلة، وعلى الرغم من خوفه يواصل البقاء مع صاحبه في الشارع المليء بالسيارات، لمساعدته قدر الإمكان".

ويقول "أناتولي" إن الكلب بدأ مساعدته عندما كان عمره أربعة أشهر فقط، وهو يعتبره فردًا من أفراد أسرته.

وأثار المقطع المؤثر، تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المعجبين: "الكلاب أصدقاء حقيقيون، يجب ألا ننسى ذلك أبدًا".

وأضاف آخر: "الكلاب غير قادرة على خيانة أي شخص. يظلون مخلصين بغض النظر عن أي شيء".

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