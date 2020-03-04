  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمر كمال حسن شاكوش

«يوتيوب» يوجه ضربة قاضية لـ«عمر كمال وشاكوش»

سلطان عمان

«بن سلمان» يكشف تفاصيل لقائه بسلطان عمان

محمود ياسين

ابنة محمود ياسين تصدم الجميع بمرض والدها الخطير

الشرطة الكويتية

مصري يثير الرعب داخل وزارة الأشغال في الكويت

ارشيفية

إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بإيطاليا بسبب كورونا

الكعبة

السعودية تعلق أداء العمرة للمواطنين والمقيمين

أرشيفية

ضبط كويتيين بفعل فاضح داخل سيارة

الرئيس التونسي الراحل قائد الباجي السبسي

مفاجآت جديدة عن وفاة السبسي يكشفها نجله

صورة من الفيديو

شاهد.. ممرضة ترقص على أنغام الكورونا بإيران

صورة من الفيديو

سيدة من الإيغور تروي تفاصيل اغتصابها بالمعسكرات الصينية

فيديو مؤثر| درس في الوفاء لـ«كلب» مع صاحبه «المقعد»

آخر الأخبار

درس في الوفاء لـ«كلب» مع صاحبه «المقعد»
درس في الوفاء لـ«كلب» مع صاحبه «المقعد»
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

الكويت تحقق في فيديو خادش لفنانة شهيرة مع ابنها

#

فيديو جديد لـ منى فاروق مع السبكى يثير ضجة

#

أول فيديو لـ تركي آل الشيخ في رحلته العلاجية بالولايات المتحدة

#

فيديو صادم لـ"رونالدو" مع إحدى معجباته

تضرب الكلاب، المثل دائمًا في الوفاء. وقصة هذا الكلب الذي يدفع صاحبه المقعد في أحد شوارع كازاخستان خير مثال على ذلك.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الكلب "ماجنوس"، وهو يدفع صاحبه المقعد، أثناء تحركه بكرسيه المتحرك في مدينة "تاراز" بجنوب وسط كازاخستان.

وفي اللقطات، يظهر الكلب البالغ من العمر 11 شهرًا وهو يدفع "أناتولي ديربنيف"، البالغ من العمر 70 عامًا، وشوهد وهو يهبط بجسمه أسفل الكرسي في محاولة لدفعه للأمام، بينما يحرك الرجل الكرسي مستخدمًا ذراعيه.

وقالت مصورة المقطع، إنها حاولت تقديم المال والطعام إلى الرجل المسن، لكن رفض، قائلاً إنه يعتمد على نفسه ولا حاجة له بمساعدة أحد.

ويفعل الرجل كل شيء بنفسه بمساعدة بسيطة من كلبه الذي وصفه بأنه "عائلته الوحيدة"، حسب وسائل إعلام محلية.

وكان الكلب قد أصيب في السابق بعد أن اصطدم بحافلة، وبعد أن تعافى عاد لمساعدة "أناتولي" على التجول في شوارع المدينة.

وأضافت مصورة المقطع: "الكلب تعرض للدهس بواسطة حافلة، وعلى الرغم من خوفه يواصل البقاء مع صاحبه في الشارع المليء بالسيارات، لمساعدته قدر الإمكان".

ويقول "أناتولي" إن الكلب بدأ مساعدته عندما كان عمره أربعة أشهر فقط، وهو يعتبره فردًا من أفراد أسرته.

وأثار المقطع المؤثر، تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المعجبين: "الكلاب أصدقاء حقيقيون، يجب ألا ننسى ذلك أبدًا".

وأضاف آخر: "الكلاب غير قادرة على خيانة أي شخص. يظلون مخلصين بغض النظر عن أي شيء".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو مؤثر| درس في الوفاء لـ«كلب» مع صاحبه «المقعد»
» فيديو| لحظة اصطدام «كويكب» بجبل «ميرابي» بإندونيسيا
» التحالف العربي يحبط عملًا إرهابيًا ببحر العرب
» الإمارات تقرر إقامة مباريات الدوري بدون جمهور
» حقيقة إصابة وزير إيراني بـ"كورونا"
» الجمارك: ملتزمون بكل الإجراءات الوقائية المعتمدة في مواجهة «كورونا»
» "ياسمين عبد العزيز ليست أولهن"..نجمات ارتبطن برجال أصغر منهن سنًا
» "يصغرها بـ 10 سنوات"..حقيقة ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
» "أنت مش راجل".. منى فاروق تفتح النار على شقيق ياسمين عبد العزيز
» رسالة شكر لمحافظ الجيزة عقب إقالته مسئولا بحي الهرم
» سموحة يواصل استعداداته لمواجهة «المارد الأحمر»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:00 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب