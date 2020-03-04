«بن سلمان» يكشف تفاصيل لقائه بسلطان عمان

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الطيب حسين

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السعودية

بن سلمان

سلطان عمان

استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، الأمير السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع.

وكتب بن سلمان عبر "تويتر" "تشرفت بنقل رسالة من قيادة المملكة إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، خلال استقبال جلالته لي في مسقط، وأكدنا خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين في كل المجالات، وسبل تطويرها بما يحقق مصالحنا المشتركة".

واستقبل سلطان عمان، الأمير خالد بن سلمان في قصر العلم العامر، ظهر اليوم؛ حيث نقل الأمير خالد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى السلطان هيثم.

واستعرض الجانبان، خلال المقابلة، أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العماني والسعودي، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

حضر اللقاء خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، ويضم الوفد السعودي المرافق للأمير خالد، شخصيات مهمة؛ من بينها السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، قد وصل عمان، ظهر اليوم، وتعد هذه أول زيارة للأمير خالد بن سلمان إلى السلطنة منذ تسلم السلطان هيثم مقاليد الحكم في البلاد بعد رحيل السلطان قابوس بن سعيد مطلع يناير الماضي.


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