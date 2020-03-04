» الإمارات تقرر إقامة مباريات الدوري بدون جمهور

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فيروس كورونا

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في بيان له اليوم، إقامة جميع مباريات اللعبة من دون جمهور، حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة وسط تفشي فيروس كورونا ووصوله إلى البلاد.

وقال الاتحاد في بيان له الأربعاء، إنه يُتابع مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية المتعلـقـة بانتشـار فيروس كورونا المستـجد المعروف باسم "كوفيد 19".

وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص اتحاد كرة القدم على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، لذا فإنه تقرر إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها.

ويكون ذلك اعتبارا من تاريخه حتى إشعار آخر، وذلك بعد التنسيـق مــع الجهات المعنية.

فيما دعا الاتحاد الإماراتي كافة المعنيين بالقطاع الكروي بالدولة والأندية والأكاديميات الخاصة إلى الالتزام بالقرار حفاظا على سلامة الجميع.

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