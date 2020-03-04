ابنة محمود ياسين تصدم الجميع بمرض والدها الخطير

04 مارس 2020 - 05:29 م

صدمت الفنانة رانيا محمود ياسين، الجمهور بالحالة الصحية لوالدها، الفنان محمود ياسين، بعد أن كشفت زوجته الفنانة شهيرة عن تعذر حضورها عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك لظروف زوجها الصحية.

وكشفت رانيا محمود ياسين، أن والدها لم يعد يستطيع الحركة، وممارسة الحياة الاجتماعية مع الآخرين مثل السابق.

وشددت على أنها تحاول من وقت لآخر طمأنت الجمهور عن والدها، وفي حالة حدوث أي طارئ سوف يتم الإعلان عنه بشكل مباشر.

وكانت شهيرة زوجة محمود ياسين قد كشفت طبيعة مرض زوجها قائلة: "إنه أصيب بانسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حالياً من ألزهايمر غير الشرس، لأنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم".

واعتذرت الفنانة شهيرة زوجة محمود ياسين علنا لجمال وعلاء مبارك، لعدم استطاعتها الذهاب إلى عزاء الرئيس مبارك، فكتبت رسالة عبر حسابها قائلة: "أعتذر بشدة للسيد جمال مبارك وعلاء مبارك على عدم استطاعتنا تقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي على قلوبنا لظروف زوجي الفنان محمود ياسين المرضية، ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الجنة ونعيمها".