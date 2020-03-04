مصري يثير الرعب داخل وزارة الأشغال في الكويت

04 مارس 2020 - 05:17 م

أثار موظف مصري يعمل في وزارة الأشغال العامة في الكويت، حالة من الهلع بين الموظفين، عقب ظهور أعراض مرضية عليه والاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أصاب 56 شخصا حتى الآن، جميعهم من العائدين من إيران والمرتبطين بهم.

وكشفت صحيفة"الراي" الكويتية،عن تفاصيل الحادثة نقلا عن مصادرها، قائلة إن "الموظف كان يتصبب عرقا ويعاني من سعال حاد، ما دفع زملاءه إلى الاتصال بطوارئ وزارة الصحة، التي طلبت من الحالة المشتبه بها التوجه إلى مستشفى جابر لعمل الفحوصات اللازمة".

وأضافت الصحيفة، أن "مستشفى جابر بدوره طلب من الوافد المصري الذي وصل إلى البلاد حديثا، التوجه إلى مستشفى الفروانية لعمل الفحوصات اللازمة"، ولم يتضح بعد ما إذا كان الوافد المصري المريض مصاب بالفيروس أم حالته مرتبطة بمرض آخر.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الأحد، إيقاف إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية، حتى إشعار آخر، باستثناء من لديهم إقامات داخل البلاد، وذلك كإجراء احترازي بعد تداول أحاديث عن وجود تعتيم رسمي عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، نقلا عن صحيفة ”القبس“ الكويتية.