» حقيقة إصابة وزير إيراني بـ"كورونا"

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كورونا

فيروس كورونا

وزير إيراني

نفت السلطات الإيرانية قبل قليل، إصابة وزير الصناعة رضا رحماني بفيروس كورونا.

جاء هذا بعد انتشار خبر دخول الوزير إلى العناية المركزة في أحد مشافي طهران لتلقي العلاج.

وأكدت دائرة العلاقات العامة في وزارة الصناعة الإيرانية عدم إصابة الوزير رحماني بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن "سبب سعاله هو من أعراض الهجوم الكيميائي الذي تعرض له خلال الحرب العراقية-الإيرانية".

وكان موقع "عصر إيران" نشر اليوم الأربعاء، نبأ يفيد بأن وزير الصناعة الإيراني  مصاب منذ أيام بفيروس كورونا، وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة في أحد مشافي العاصمة طهران، مضيفا أنه "الآن هو أفضل من الأيام السابقة".

يذكر أن لدى وزير الصناعة إصابة منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988) نتيجة هجوم كيميائي نفذته القوات العراقية.


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