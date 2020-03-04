السعودية تعلق أداء العمرة للمواطنين والمقيمين

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علقت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، أداء مناسك العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة لمواجهة فيروس كورونا القاتل.

وقالت إنه ستتم مراجعة القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب.

وأكد مصدر في الوزارة، بأن "القرار الوقائي يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار كورونا، ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى".

وأشار، إلى أنه "يأتي اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالا للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين".


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