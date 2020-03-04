الديهي: "ترامب قال للسيسي أنتم دولة محترمة"

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كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي دار بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "الاتصال تضمن التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة".

وأضاف"الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن هذا الاتصال الذي جرى بين الرئيسين يمثل حلقة من حلقات العمل الدؤوب والصعب التي تقوم به الإدارة المصرية في ملف سد النهضة، وحصلت على التأييد الأمريكي لوقفها.

وتابع، أن "ترامب" أكد خلال اتصاله أن هناك حسن نية وصدقا استراتيجيا وبناء لدي المصريين، وقال لـ"السيسي": "أنتو دولة محترمة وأصحاب حق، وأشكركم على التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق"، وهذا يؤكد نجاح مصر في توصيل رؤيتها ووجهة نظرها للعالم أجمع، ويؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

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