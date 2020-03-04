» "ياسمين عبد العزيز ليست أولهن"..نجمات ارتبطن برجال أصغر منهن سنًا

أثارت بعض زيجات المشاهير والفنانات على وجه الخصوص جدلاً واسعًا على مدار السنوات الماضية، حيث رفعن بعض الفنانات شعار "العمر مجرد رقم"، وأكدن أن الحب لا يعرف سناً معينة أو معايير محددة، لذلك ارتبطت نجمات كثيرات برجال أصغر منهن، وبعضهن قاربت أعمارهن سنين أولادهن، وكان آخرهن وأكثرهن جدلاً هو إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز حبها للفنان أحمد العوضي، علنا، رغم فارق السن بينهما الذي يصل إلى 8 سنوات.

نستعرض لكم أبرز زيجات الفنانات برجال أصغر منهن في العمر:

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وقد صدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث في جوجل، حيث أصبحت حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد الهجوم الشديد التي شنه شقيقها وائل عبد العزيز، ضد الفنان أحمد العوضي، بعد الأخبار التي ترددت حول علاقاتهما .

وبدات القصة، خلال الأيام الماضية بعد احتفال الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ40، وظهور الفنان أحمد العوضى، في معظم الصور معها، بشكل رومانسي، ما أثار الأقاويل على وسائل التواصل الاجتماعى.

وعن فرق السن بينهما، فالفنان أحمد العوضي، من مواليد عام 1987، أى أنه أتم عامه الـ32، أى أنه أصغر منها بحوالى 7 سنوات، وبالنظر إلى مواصفات فتى أحلام ياسمين عبد العزيز التى كشفت عنها خلال تواجدها مع برنامج "معكم منى الشاذلى" وأكدت أنه أقرب لاستايل أحمد زكى.

سمية الخشاب وأحمد سعد

وقد اثارت الفنانة سمية الخشاب، ضجة كبيرة، بعد زواجها من الفنان أحمد سعد، الذي يصغرها بـ15 عاماً، ولكن الجدل الثي اثار حول هذه العلاقة ليس السبب فيه فرق العمر فقط بل الاتهامات التي تبادلوها بعد انفصالهم والتي وصلت الي المحاكم، بعد زواج دام لاكثر من عام .

وفاء الكيلاني وتيم حسن

وقد فاجأ النجم السوري تيم حسن، متابعيه، بزواجه، من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، والتي تصغره بـ3 سنوات، حيث يستمر زواجهما إلى الان .

اوكا ومي الكساب

وفي عام 2015،أصبحت الفنانة مي كساب، حديث الساعة، بعد ارتبطاها بمطرب المهرجانات أوكا، رغم أن الفارق بينهما هو 9 سنوات، وهو ما أثار الكثير من النقد والجدل لكيليهما .

هيفاء وهبي وابو هشيمة

تزوجت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الذي يصغرها بحوالي 10 سنوات، في عام 2009، والذي استمر لـ 6سنوات .

بينما سبق وتزوجت الشحرورة، صباح، من فادي لبنان الذي كان يصغرها بـ25 سنة واستمر زواجهم 18 سنة، وهو يعتبر أكبر عقة زواج استمرت في حياة الشحرورة .

وعلى نفس الدرب، تزوجت الفنانة سوسن بدر، مرات عدة، إلا أنها في الزيجة الخامسة ارتبطت برجل الأعمال الراحل فريد المرشدي، نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، وهو شاب يصغرها بأكثر من 20 عاماً.

كما ارتبطت النجمة اللبنانية الين خلف بالشاب كارلو أيوب وهو ابن الفنان اللبناني إيلي أيوب، الذي رفض حضور زواج ابنه الذي تم مدنياً في قبرص،وصرح أيوب أن كارلو اختار امرأة غير مناسبة له عمرياً.

أيضاً تزوجت الفنانة المغربية ليلى غفران من شاب في عمر ابنتها المخرج انس دعية لمدة عامين، يومها، كانت تبلغ 53 سنة، وأنس 24 سنة، وسرعان ما تم الانفصال عام 2007.

كما أن المغنية الجزائرية فلّة تزوجت قبل سنوات من عازف العود العراقي عمر البشير، وكان يصغرها بعشرين سنة.

بينما ارتبطت الممثلة الأمريكية ديمى مور ارتبطت بعارض الأزياء الأمريكى أشتون كوتشر الذى يصغرها بـ6 سنوات

في حين، تزوجت المغنية الأمريكية مادونا براقص الـ "بريك دانس" الفرنسي المسلم إبراهيم زيبات الذي يصغرها بـ 30 عاماً.