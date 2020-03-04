  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
5 قضايا تجعل مصالحة مصر وقطر مجرد "تقارب صوري"

تطبيقا لمبدأ بالمثل.. مصر تحظر دخول القطريين

نشأت الديهي

الديهي: "ترامب قال للسيسي أنتم دولة محترمة"

وليد صلاح

وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك رفض رحيلي لمانشستر يونايتد

وزير الاوقاف

الأوقاف عن تعيينات القادة الجدد: معندناش إمكانيات

اللواء ناجي شهود

ناجي شهود: "يجب إعدام أسرة كل إرهابي"

من الحادث

اختناق 27 طالبة بسبب انبعاثات مصنع «كيما أسوان»

كورونا

أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في دولة عربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وضع جنرال إسرائيلي بالحجر الصحي بعد لقائه بـ"نتنياهو"

مقطع من الفيديو

فيديو فاضح في الكويت لشابين في الطريق العام

تامر أمين

تامر أمين: مطلعش فيديو لطالبة طلع مصيبة أكبر

الأوقاف عن تعيينات القادة الجدد: معندناش إمكانيات

آخر الأخبار

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الأوقاف عن منع صلاة الجمعة بسبب كورونا: نتبع العلم

#

ماذا قال وزير الأوقاف عن انتشار كورونا

#

الأوقاف عن تسجيل خطبة الجمعة: فكرة غير قابلة للتنفيذ

#

"الأوقاف" عن شائعة ضريبة دخول المساجد: الإخوان السبب

المحور

الأوقاف

الخطبة

الباز

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا يوجد مسجد الآن في مصر خارج نطاق وزارة الأوقاف، معقبا: "لا نسمح لأي شخص بصعود المنابر إلا بترخيص من الوزارة ". 

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد تعيين قيادة الآن أو أئمة في المساجد الكبرى بالأوقاف إلا بعد اجتياز اختبارات الوزارة، معقبا :"بختبرهم بنفسي قبل تولي المنصب".

 وتابع: "لدينا 3 أئمة في كل من الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، وجميعهم على مستوى عال من الكفاءة، ولا مجال على الإطلاق للواسطة والمحسوبية"، معقبا: " ليس لدينا إمكانيات لتعيين أئمة جدد في الفترة الحالية". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "ياسمين عبد العزيز ليست أولهن"..نجمات ارتبطن برجال أصغر منهن سنًا
» "يصغرها بـ 10 سنوات"..حقيقة ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
» "أنت مش راجل".. منى فاروق تفتح النار على شقيق ياسمين عبد العزيز
» رسالة شكر لمحافظ الجيزة عقب إقالته مسئولا بحي الهرم
» سموحة يواصل استعداداته لمواجهة «المارد الأحمر»
» أول رد من عائلة ياسمين عبد العزيز على ارتباطها بـ"العوضي"
» خصلة شعر بـ 25 ألف دولار.. من صاحبها
» بـ فستان مكشوف..فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة
» برلماني: اجتماع الرئيس مع القوات المسلحة لعرض التهديدات
» شقيق ياسمين عبد العزيز مهاجمًا العوضي: "شغلك قذر وأنا عارفه"
» تحذير شديد اللهجة من العملات الورقية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:31 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب