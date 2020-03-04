الأوقاف عن تعيينات القادة الجدد: معندناش إمكانيات

04 مارس 2020 - 01:28 م

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا يوجد مسجد الآن في مصر خارج نطاق وزارة الأوقاف، معقبا: "لا نسمح لأي شخص بصعود المنابر إلا بترخيص من الوزارة ".وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد تعيين قيادة الآن أو أئمة في المساجد الكبرى بالأوقاف إلا بعد اجتياز اختبارات الوزارة، معقبا :"بختبرهم بنفسي قبل تولي المنصب".وتابع: "لدينا 3 أئمة في كل من الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، وجميعهم على مستوى عال من الكفاءة، ولا مجال على الإطلاق للواسطة والمحسوبية"، معقبا: " ليس لدينا إمكانيات لتعيين أئمة جدد في الفترة الحالية".