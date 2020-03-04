أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في دولة عربية

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وكالات - الدويني فولي

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العراق

إصابات

وباء

فيروس كورونا

أعلنت العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بفيروس "كورونا" في محافظة السليمانية.
وأعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية أول حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كردستان"، وذلك حسب شبكة "روداو" الكردية العراقية.
ونقلت عن المديرية أن "المصاب يبلغ من العمر 70 عاما وتم اكتشاف إصابته بالفيروس بعد تدهور حالته الصحية"، وهو "إمام وخطيب مسجد محوي في مدينة السليمانية".


وقالت، إن "الوضع الصحي للمصاب، لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشدد، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض وفقد على إثرها حياته".


وأعلنت محافظة السليمانية في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في المحافظة، مؤكدة أن "المصابين الخمسة هم من عائلة واحدة، وأوضاعهم الصحية جيدة، وليس لديهم شكوى من أي مشكلة صحية يعانون منها"

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