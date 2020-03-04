ناجي شهود: "يجب إعدام أسرة كل إرهابي"

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عشماوي

ناجي شهود



وقف اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، دقيقة حداد على الهواء على أرواح الشهداء، قائلا: "نحن نعلم لماذا قدمتم أرواحكم، ولن نستطيع أن نخون الأمانة، ونسير خلفكم في نفس المخطط ولن نحيد أبدًا، وسنثأر لكم" .

 وأضاف "شهود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأربعاء، قائلا :" أهالي الشهداء كانوا ينتظروا من الدولة القصاص لذويهم، والحكم بإعدام الإرهابي هشام عشماوي أثلج صدور أهالي الشهداء".

وتابع: "كل إرهابي هو عبارة عن شاشة عرض غبي متخلف لا يفهم ولا يٌفكر، وأسرته أنشأته على تكفير الناس، مطالبًا بإصدار نفس الحكم الذي  على أسرته؛ لكونهم صنعوا لنا قنبلة موقوتة.

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