فيديو فاضح في الكويت لشابين في الطريق العام

متابعات- أمينة عبد العال
ألقت قوات الشرطة الكويتية القبض على شابين كويتيين لارتكابهما فعلا فاضحا في الطريق العام.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل شابين التقيا في مكان عام وتوجه أحدهما إلي الآخر ثم قام بتقبيله على شفتيه بطريقة وصفت بالوقحة من قبل رواد مواقع التواصل.
وعلق المتابعون على مقطع الفيديو مطالبين بتوقيع عقاب رادع عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الشباب، وكانت أطرف التعليقات لفتاة تدعي أمل حيث قالت: "بنات خلونا نطلع للفضاء ما عاد لنا مكان يمكن نلتقي في زحل الرجال ماتوا".
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ألقت الأجهزة الأمنية في #الكويت القبض على شابين كويتيين ظهرا في مقطع مصور وهما يقبلان بعضهما بطريقة وصفت بالوقحة من قبل نشطاء، لتنسب إليهما تهم تتعلق بارتكاب الفعل الفاضح وإساءة استخدام الهاتف. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #ترند #الكويت #حوادث #غرائب #kuwait #trend #news #video
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