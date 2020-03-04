فيديو فاضح في الكويت لشابين في الطريق العام

04 مارس 2020 - 12:38 م

ألقت قوات الشرطة الكويتية القبض على شابين كويتيين لارتكابهما فعلا فاضحا في الطريق العام.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل شابين التقيا في مكان عام وتوجه أحدهما إلي الآخر ثم قام بتقبيله على شفتيه بطريقة وصفت بالوقحة من قبل رواد مواقع التواصل.

وعلق المتابعون على مقطع الفيديو مطالبين بتوقيع عقاب رادع عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الشباب، وكانت أطرف التعليقات لفتاة تدعي أمل حيث قالت: "بنات خلونا نطلع للفضاء ما عاد لنا مكان يمكن نلتقي في زحل الرجال ماتوا".